Лавров напомнил об искусственности попыток Запада обвинить Россию в проблемах с зерном

Подписание меморандума Россией и ООН по содействию продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки говорит об искусственности попыток Запада обвинить Россию в проблемах с поставками зерна на мировые рынки, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Подписание меморандума Россия — ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», — говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД.

Он отметил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, сообщило Минобороны.