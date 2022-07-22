Лавров напомнил об искусственности попыток Запада обвинить Россию в проблемах с зерном
«Подписание меморандума Россия — ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», — говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД.
Он отметил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, сообщило Минобороны.