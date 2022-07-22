В Воронежской области построят несколько объектов по обращению с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили строительство перспективных объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для достижения показателей федерального проекта в регионе необходимо создать объекты по обработке (сортировке) ТКО мощностью 450 тыс. т в год и объекты по утилизации ТКО мощностью почти 400 тыс. т в год. Общий объём инвестиций в создание перспективных объектов обращения с ТКО в Воронежской области составляет около 8 млрд рублей», — заявил Буцаев.

Стороны уже подписали дорожную карту по реализации проектов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае планируется строительство пяти объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами стоимостью 23 млрд рублей, из них 16,5 млрд проинвестирует РЭО.