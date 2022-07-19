В Краснодарском крае построят пять мусорных заводов стоимостью 23 млрд рублей

В Краснодарском крае планируется строительство пяти объектов обращения с ТКО стоимостью 23 млрд рублей, из них 16,5 млрд проинвестирует Российский экологический оператор.

Как сообщает телеканал «360», Краснодарский край должен до 21 июля внести в правительство обновлённую концепцию развития инфраструктуры по обращению с ТКО.

«На сегодня мы концептуально поддерживаем создание пяти комплексов по обращению с отходами. Основная проблема сейчас — оформление и предоставление земельных участков для реализации концепции. Мы рассчитываем на максимальное вовлечение в решение этой задачи со стороны региональных властей. Общий объём инвестиций оценивается в 23 млрд рублей, РЭО может вложить 16,5 млрд рублей через механизм облигационного займа сроком 11—12 лет по льготной ставке», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев по итогам встречи с руководством Краснодарского края.

Сообщается, что строительство объектов общей мощностью 1,5 млн т в год позволит региону прийти к показателям нацпроекта «Экология» по снижению объёмов захоронения отходов на полигонах и увеличению уровня обработки ТКО.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области рассказали о планах по развитию экотуризма.