На круглом столе Arctic Sessions обсудили вопросы сотрудничества в Арктике

Участники круглого стола «Арктический совет: сценарии будущего международной площадки» обсудили вопросы сотрудничества в регионе, а также проблемы безопасности и укрепление взаимного доверия в условиях сложившейся геополитической ситуации.

В обсуждении приняли участие представители международного арктического экспертного сообщества из Финляндии, Китая, Индии и России. Это первое мероприятие из серии экспертных круглых столов Arctic Sessions.

«Фактически в Арктике произошёл так называемый security-spillover, когда какой-то вопрос, конфликт или событие, лежащее за географическими рамками региона, оказывает негативный эффект на локальном уровне», — заявил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Он отметил, что за 25 лет работы совета это произошло впервые.