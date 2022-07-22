На круглом столе Arctic Sessions обсудили вопросы сотрудничества в Арктике
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В обсуждении приняли участие представители международного арктического экспертного сообщества из Финляндии, Китая, Индии и России. Это первое мероприятие из серии экспертных круглых столов Arctic Sessions.
«Фактически в Арктике произошёл так называемый security-spillover, когда какой-то вопрос, конфликт или событие, лежащее за географическими рамками региона, оказывает негативный эффект на локальном уровне», — заявил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.
Он отметил, что за 25 лет работы совета это произошло впервые.