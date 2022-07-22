В Подмосковье утилизировали более 22 млн кубометров строительного мусора за полгода

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Министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что региональные комплексы по переработке строительных отходов приняли более 22 млн куб. м строительного мусора за полгода.
В Подмосковье утилизировали более 22 млн кубометров строительного мусора за полгода
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Об этом сообщает телеканал «360».

Реформу переработки строительного мусора в области запустили в феврале этого года. Её целями стали борьба с несанкционированными свалками и переработка отходов.

«В первом полугодии отрасль показала хорошие результаты. Сейчас в Подмосковье действуют 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов, а также 65 объектов утилизации отходов по отдельным фракциям. Совокупно за шесть месяцев они приняли более 22 млн куб. м строительного мусора», — приводит слова Фирсова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Минприроды рассказали о ходе мусорной реформы в России.

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