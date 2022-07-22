Генпрокуратура требует изъять у экс-инспектора ГИБДД Москвы имущество на 130 млн рублей

Генеральная прокуратура России потребовала через суд изъять незаконно нажитое имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что имущество было оформлено бывшим инспектором на себя и родственников.

По данным ведомства, за время службы он приобрёл 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в Объединённых Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автомобиль.

Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн рублей.

«При этом сведений о законности источников, за счёт которых приобреталось имущество, не имеется», — говорится в сообщении.

В индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружено €23,8 тыс., $60 тыс., более 48 млн рублей, законность происхождения которых также не подтверждена.

В августе прошлого года сообщалось, что в Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Их подозревали в получении взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.

Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества.