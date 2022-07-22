РИА Новости: министр транспорта Красноярского края арестован по делу Митволя до 19 сентября

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Центральный районный суд Красноярска арестовал министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова до 19 сентября.
РИА Новости: министр транспорта Красноярского края арестован по делу Митволя до 19 сентября
  • Олег Митволь
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Красноярского края.

Ранее появилась информация, что Димитрова задержали в рамках расследования дела о мошенничестве со строительством метро в Красноярске.

По этому делу также был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

В середине июля прокуратура Красноярского края сообщила, что в Красноярске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве первой линии метрополитена, повлёкшем причинение ущерба федеральному бюджету в размере более 742 млн рублей.

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