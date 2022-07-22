РИА Новости: министр транспорта Красноярского края арестован по делу Митволя до 19 сентября

Центральный районный суд Красноярска арестовал министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова до 19 сентября.

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Красноярского края.

Ранее появилась информация, что Димитрова задержали в рамках расследования дела о мошенничестве со строительством метро в Красноярске.

По этому делу также был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

В середине июля прокуратура Красноярского края сообщила, что в Красноярске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве первой линии метрополитена, повлёкшем причинение ущерба федеральному бюджету в размере более 742 млн рублей.