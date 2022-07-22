РИА Новости: министр транспорта Красноярского края арестован по делу Митволя до 19 сентября
- Олег Митволь
- РИА Новости
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Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Красноярского края.
Ранее появилась информация, что Димитрова задержали в рамках расследования дела о мошенничестве со строительством метро в Красноярске.
По этому делу также был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.
В середине июля прокуратура Красноярского края сообщила, что в Красноярске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве первой линии метрополитена, повлёкшем причинение ущерба федеральному бюджету в размере более 742 млн рублей.