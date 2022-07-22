ТАСС: в Красноярском крае задержан министр транспорта региона

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пока задержан», — сказал собеседник агентства, добавив, что задержание связано с проектом строительства метро в Красноярске.

Ранее прокуратура Красноярского края сообщила, что в Красноярске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве первой линии метрополитена, повлёкшем причинение ущерба федеральному бюджету в размере более 742 млн рублей.

В МВД сообщили о задержании помощника главы МВД России Сергея Умнова, начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу Алексея Семёнова и бывшего замначальника петербургского главка МВД Ивана Абакумова.