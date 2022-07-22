Суд арестовал проректора РАНХиГС Федотова по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
- РИА Новости
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа 2022 года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении.
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