Суд арестовал проректора РАНХиГС Федотова по делу о мошенничестве

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Суд арестовал проректора РАНХиГС Федотова по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа 2022 года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении.

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