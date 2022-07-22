Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 12,3%

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился до 12,3%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет — 12,3%», — говорится в сообщении.

Вакцинация первым компонентом в России проведена 93,54 млн раз, полная вакцинация — 88,96 млн раз.

За сутки в России госпитализированы 1167 человек с коронавирусом, накануне — 1195.

Всего за 24 часа выявлено 6659 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6391.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.