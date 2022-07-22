Володин поддержал идею сокращения отпусков депутатам и чиновникам
- РИА Новости
«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу Российской Федерации», — приводит его слова ТАСС.
Володин уточнил, что для реализации инициативы необходимо будет инициировать поправки в законодательство.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.