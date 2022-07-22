Володин поддержал идею сокращения отпусков депутатам и чиновникам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников.
Володин поддержал идею сокращения отпусков депутатам и чиновникам
  • РИА Новости

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу Российской Федерации», — приводит его слова ТАСС.

Володин уточнил, что для реализации инициативы необходимо будет инициировать поправки в законодательство.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.

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