Юрист Белова напомнила об индексации страховой пенсии для работающих пенсионеров

Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова напомнила, что каждый год с 1 августа работавшим в предыдущем году пенсионерам увеличивают размер страховой пенсии.

Для каждого пенсионера такое увеличение индивидуально и зависит от многих факторов, отметила эксперт в беседе с Life.ru.

«При этом, какой бы большой ни была заработная плата работающего пенсионера, сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать трёх пенсионных баллов (пенсионных коэффициентов). Стоимость пенсионного коэффициента в 2015 году была установлена в размере 71,41 рубля и каждый год индексируется. Так, в 2019 году стоимость пенсионного коэффициента составила 87,24 рубля, в 2020 году — 93,00, в 2021 году — 98,86, а в 2022 году — 118,10», — уточнила Белова.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.