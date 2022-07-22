Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 30 июля

Росавиация приняла решение продлить ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 30 июля.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно.

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за шесть месяцев 2022-го объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что Минтранс и авиаперевозчики прикладывают все усилия для выравнивания ситуации.