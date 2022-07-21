Диетолог Раджабова дала советы по соблюдению питьевого режима
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«Вода — источник энергии, кислорода и минералов, она играет основную роль в поддержании водно-солевого баланса и не допускает обезвоживания организма. Человеку в жару в среднем ежедневно требуется от 1,2 до 2,5 литров жидкости в зависимости от индивидуальных особенностей», — цитирует эксперта «Газета.Ru».
По её словам, лучше всего чистая вода, но также допустимы овощные соки, смузи и морсы.
Как отметила Раджабова, кофе утоляет жажду лишь временно, при этом кофеин выводит жидкость из организма и вымывает минеральные вещества.
Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.