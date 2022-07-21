В Челябинской области рассказали о работе по трудоустройству жителей Донбасса

Служба занятости населения Челябинской области помогла трудоустроиться 104 жителям Донбасса и Украины.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главное управление по труду и занятости региона.

«Прибывшие трудоустроились в различных отраслях экономики региона», — отметили в ведомстве.

Для работодателей, принимающих беженцев из Донбасса и с Украины, предусмотрены льготы.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.