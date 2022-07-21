В Челябинской области рассказали о работе по трудоустройству жителей Донбасса

Короткая ссылка
Служба занятости населения Челябинской области помогла трудоустроиться 104 жителям Донбасса и Украины.
В Челябинской области рассказали о работе по трудоустройству жителей Донбасса
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главное управление по труду и занятости региона.

«Прибывшие трудоустроились в различных отраслях экономики региона», — отметили в ведомстве.

Для работодателей, принимающих беженцев из Донбасса и с Украины, предусмотрены льготы.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить