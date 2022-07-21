В Челябинской области рассказали о работе по трудоустройству жителей Донбасса
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главное управление по труду и занятости региона.
«Прибывшие трудоустроились в различных отраслях экономики региона», — отметили в ведомстве.
Для работодателей, принимающих беженцев из Донбасса и с Украины, предусмотрены льготы.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.