Бывшего режиссёра «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом сообщает прокуратура Москвы.
«С учётом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, было установлено, что Белостоцкий в период с 5 по 6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире, совершил «иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика».
13 января глава СК Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.