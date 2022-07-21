Бывшего режиссёра «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии

Солнцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссёра, сценариста и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого по делу о педофилии.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает прокуратура Москвы.

«С учётом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, было установлено, что Белостоцкий в период с 5 по 6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире, совершил «иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика».

13 января глава СК Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.