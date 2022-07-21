В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке апартаментов

Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке апартаментов.

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что стоимость такой недвижимости продолжит снижаться.

«В мире понятие апартаментов по функциональному статусу скорее ближе к гостиницам и хостелам», — отметил эксперт.

По его словам, речь идёт об объектах, которые имеют минимальную вспомогательную инфраструктуру.

Ранее глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов прокомментировал ситуацию с апартаментами.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.