В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке апартаментов

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Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке апартаментов.
В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке апартаментов
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В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что стоимость такой недвижимости продолжит снижаться.

«В мире понятие апартаментов по функциональному статусу скорее ближе к гостиницам и хостелам», — отметил эксперт.

По его словам, речь идёт об объектах, которые имеют минимальную вспомогательную инфраструктуру.

Ранее глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов прокомментировал ситуацию с апартаментами.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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