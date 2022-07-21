Психолог Пяташова напомнила несколько правил подготовки детей к детскому саду

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Педагог-психолог Евгения Пяташова рассказала, что стоит сделать родителям, прежде чем отправить ребёнка в детский сад.

Для ребёнка ситуация, когда он приходит в детский сад, тревожна, важно психологически подготовить его к этому: рассказать, что такое детский сад, посмотреть мультики или почитать книги на эту тему или просто поиграть в детский сад, отметила специалист в разговоре с «Российской газетой».

Также психолог рассказала, что делать, чтобы избежать детских слёз при расставании.

«Помните, что слёзы для маленьких детей — это способ выразить свои эмоции и переживания... Попробуйте озвучить то, что чувствует ребёнок, а затем расскажите о том, что чувствуете вы. Скажите: «Мне жаль, что сейчас мне надо на работу, и я уже жду, когда вернусь за тобой в детский сад». Обязательно заканчивайте на позитивной ноте: «Я тебя очень люблю. Мы скоро опять обнимемся!» — посоветовала Пяташова.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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