В Удмуртии подтвердили 31 новый случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия». В числе заболевших семь детей до 14 лет и восемь человек старше 65 лет.

Четверо пациентов госпитализированы, летальных случаев не зафиксировано.

Наряду с этим, стало известно, что с начала вакцинации в республике до 14 июля прививку от коронавируса сделали 699 108 человек. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Минздрав Удмуртии.

Второй компонент препарата получили 559 373 жителя Удмуртии, завершив цикл вакцинации.

Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 1195 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1110 пациентов с COVID-19.