Демограф Тимаков назвал причины увеличения числа долгожителей в России

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Демограф Владимир Тимаков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал предварительные итоги переписи населения 2021 года, согласно которым долгожителей в России стало больше.
Демограф Тимаков назвал причины увеличения числа долгожителей в России
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«Это связано с тем, что у нас до 2020 года росла продолжительность жизни, и, даже несмотря на ситуацию тяжёлых ковидных лет, падение продолжительности жизни оказалось не больше, чем рост в предыдущие годы. То есть за десятилетия у нас увеличилась продолжительность жизни в целом в стране», — заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, рост числа граждан в возрасте связан с тем, что долгожителями от 80 лет и старше становятся поколения, рождённые перед Великой Отечественной войной. Это физически крепкое поколение, резюмировал Тимаков.

Ранее «Известия» сообщали, что сервис «Работа.ру» опубликовал список вакансий с высокими зарплатами для людей старшей возрастной категории в разных регионах России.

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