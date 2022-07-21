Юрист Ярмуш назвала важным предложение ставить на учёт ранее лишённых родительских прав граждан

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав, с целью защиты вновь рождённых детей.
Юрист Ярмуш назвала важным предложение ставить на учёт ранее лишённых родительских прав граждан
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«Это очень своевременное предложение», — считает юрист.

Она отметила, что дети оказываются в опасной ситуации и их изымают, но родители продолжают рожать.

«Пока нет новых фактов, дети проживают в семье у тех же самых родителей. Если это будет внесено законодательно и родители будут под наблюдением, то это важно и это сохранит жизнь и здоровье таких детей», — добавила Ярмуш.

Ранее Волынец предложила ставить на учёт ранее лишённых родительских прав граждан.

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