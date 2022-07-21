Демограф Тимаков оценил перспективы развития русских деревень

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Демограф Владимир Тимаков, комментируя урбанизацию в России, назвал её неизбежным процессом, так как она экономически выгодна.
Демограф Тимаков оценил перспективы развития русских деревень
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В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт сослался на данные переписи населения 2021 года, согласно которым большая часть россиян проживают в городах, а население сельской местности не превышает 25%.

«Люди, конечно, уже не будут возвращаться в деревню заниматься сельским трудом. Этого никогда не произойдет, потому что эффективность сельхозтехнологий такова, что 5—6% населения могут страну прокормить, работая в сельском хозяйстве», — заявил Тимаков.

Он привёл в пример Латинскую Америку, которая раньше была самым аграрным регионом мира, но теперь обогнала Россию по доле городского населения.

В России в марте стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».

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