Демограф Тимаков оценил перспективы развития русских деревень

Демограф Владимир Тимаков, комментируя урбанизацию в России, назвал её неизбежным процессом, так как она экономически выгодна.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт сослался на данные переписи населения 2021 года, согласно которым большая часть россиян проживают в городах, а население сельской местности не превышает 25%.

«Люди, конечно, уже не будут возвращаться в деревню заниматься сельским трудом. Этого никогда не произойдет, потому что эффективность сельхозтехнологий такова, что 5—6% населения могут страну прокормить, работая в сельском хозяйстве», — заявил Тимаков.

Он привёл в пример Латинскую Америку, которая раньше была самым аграрным регионом мира, но теперь обогнала Россию по доле городского населения.

В России в марте стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».