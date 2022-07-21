СК проведёт проверку высказываний депутата из Новосибирска о погибших российских военных

Следственный комитет России проведёт проверку высказываний депутата из города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил... организовать процессуальную проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным следствия, новосибирские депутаты обратились к председателю СК России с просьбой проверить комментарий, который Пирогова оставила в соцсети.

В марте Бастрыкин поручил провести проверку в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских властей и военнослужащих.