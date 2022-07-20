Путин объяснил своё покашливание работой кондиционеров накануне в Тегеране

Российский президент Владимир Путин объяснил своё покашливание работой кондиционеров в Тегеране, куда он летал с визитом 19 июля.

Об этом он рассказал на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив, в ходе которого обсуждается тема «Сильные идеи для нового времени».

«Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что по итогам трёхсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию было принято совместное заявление.

В Тегеране Путин провёл встречу с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.