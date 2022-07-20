Кириенко заявил, что движение детей и молодёжи получит окончательное название в декабре

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Окончательное решение о названии нового общероссийского движения детей и молодёжи планируется принять в декабре 2022 года, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко заявил, что движение детей и молодёжи получит окончательное название в декабре
  • РИА Новости

Он отметил, что самим участникам движения предоставят возможность стать соавторами названия.

«В декабре состоится финальный съезд общероссийского движения детей и молодёжи, где будет принято окончательное решение о названии, возрастных группах», — передаёт ТАСС его слова в ходе финала конкурса «Большая перемена», который проходит в Международном детском центре «Артек».

Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодёжи.

14 июля Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи. 

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