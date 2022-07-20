Кириенко заявил, что движение детей и молодёжи получит окончательное название в декабре
- РИА Новости
Он отметил, что самим участникам движения предоставят возможность стать соавторами названия.
«В декабре состоится финальный съезд общероссийского движения детей и молодёжи, где будет принято окончательное решение о названии, возрастных группах», — передаёт ТАСС его слова в ходе финала конкурса «Большая перемена», который проходит в Международном детском центре «Артек».
Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодёжи.
14 июля Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.