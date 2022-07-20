Кириенко заявил, что движение детей и молодёжи получит окончательное название в декабре

Окончательное решение о названии нового общероссийского движения детей и молодёжи планируется принять в декабре 2022 года, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что самим участникам движения предоставят возможность стать соавторами названия.

«В декабре состоится финальный съезд общероссийского движения детей и молодёжи, где будет принято окончательное решение о названии, возрастных группах», — передаёт ТАСС его слова в ходе финала конкурса «Большая перемена», который проходит в Международном детском центре «Артек».

Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодёжи.

14 июля Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.