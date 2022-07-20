Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодёжи.

Об этом он сказал, отвечая на предложение одной из участниц в ходе общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».

«Предложение твоё с удовольствием принимаю (возглавить наблюдательный совет движения. — RT)», — заявил президент.

Он выразил надежду, что общение с движением пойдёт на пользу.

Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодёжи

Ранее Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.