Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодёжи

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Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодёжи.
Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодёжи
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на предложение одной из участниц в ходе общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена». 

«Предложение твоё с удовольствием принимаю (возглавить наблюдательный совет движения. — RT)», — заявил президент.

Он выразил надежду, что общение с движением пойдёт на пользу.

  • Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодёжи

Ранее Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи. 

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