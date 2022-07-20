Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодёжи
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на предложение одной из участниц в ходе общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».
«Предложение твоё с удовольствием принимаю (возглавить наблюдательный совет движения. — RT)», — заявил президент.
Он выразил надежду, что общение с движением пойдёт на пользу.
- Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодёжи
Ранее Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.