IKEA сняла ограничения по времени на онлайн-покупки на своём сайте

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IKEA объявила о снятии ограничений по времени на онлайн-покупки на период проходящей в России распродажи товаров компании.
IKEA сняла ограничения по времени на онлайн-покупки на своём сайте
  • РИА Новости

«После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернёт вас обратно в очередь», — говорится на сайте компании.

Ранее IKEA сократила время онлайн-покупок на период распродажи в России до 10—15 минут.

До этого компания IKEA сообщила о невозможности оформления заказов на товары в Москве и Санкт-Петербурге в рамках проходящей в России онлайн-распродажи.

В июне компания объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.

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