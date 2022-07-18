IKEA ограничила время для онлайн-покупок до 10—15 минут

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IKEA ограничила время онлайн-покупок на период распродажи в России до 10—15 минут.
IKEA ограничила время для онлайн-покупок до 10—15 минут
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10—15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится на сайте.

Ранее компания IKEA сообщила о невозможности оформления заказов на товары в Москве и Санкт-Петербурге в рамках проходящей в России онлайн-распродажи.

В июне компания объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.

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