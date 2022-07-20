АТОР: долги туроператоров перед российскими туристами составляют около 9 млрд рублей

Задолженность российских туроператоров перед туристами за не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса и текущей геополитической обстановки путешествия составляет около 8—9 млрд рублей.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные экспертов.

Отмечается, что ситуация с возвратом средств и заменой туров на равнозначный продукт усугубляется дефицитом авиаперевозок на открытых зарубежных направлениях и невозможностью переноса путёвок на множество закрытых направлений.

Ранее, как пишет URA.RU, в АТОР назвали Дагестан самым динамично развивающимся туристическим направлением в России.