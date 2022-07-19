В АТОР назвали самое динамично развивающееся туристическое направление в России

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Дагестан самым динамично развивающимся туристическим направлением в России.

Об этом пишет URA.RU.

«По Дагестану отмечаем превышающий почти трёхкратный рост спроса по отношению к прошлому году. Примерно такие же показатели были и в прошлом году по отношению к позапрошлому. Это очень круто. Мы понимаем, что и местные власти проводят активную и эффективную работу для развития своего региона», — отметил руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

Ранее, как сообщал канал «Москва 24», АТОР порекомендовала туристам, которые планируют поездку в Европу, быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров.