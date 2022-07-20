«Известия»: на транспортный налог при покупке отечественной машины могут ввести мораторий
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова депутату Виталию Милонову от 13 июля.
Партнёр международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин отметил, что подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто.
Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.
В середине июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым российский кабмин упрощает регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы.
Подчёркивается, что в данном случае речь идёт о временной отмене требования, согласно которому автомобиль должен быть оснащён информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
До утверждения документа машину без данного устройства нельзя было поставить на учёт в ГИБДД.
Упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.