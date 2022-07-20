«Известия»: на транспортный налог при покупке отечественной машины могут ввести мораторий

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Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает российский автомобиль.
«Известия»: на транспортный налог при покупке отечественной машины могут ввести мораторий
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова депутату Виталию Милонову от 13 июля. 

Партнёр международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин отметил, что подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто.

Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.

В середине июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым российский кабмин упрощает регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы.

Подчёркивается, что в данном случае речь идёт о временной отмене требования, согласно которому автомобиль должен быть оснащён информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

До утверждения документа машину без данного устройства нельзя было поставить на учёт в ГИБДД. 

Упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.

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