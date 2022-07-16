Российский кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
Подчёркивается, что в данном случае речь идёт о временной отмене требования, согласно которому автомобиль должен быть оснащён информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
До утверждения документа машину без данного устройства нельзя было поставить на учёт в ГИБДД.
Упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о росте уровня продаж автомобилей в июне на 24,5% по сравнению с маем.