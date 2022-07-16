Российский кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым российский кабмин упрощает регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы.
Российский кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

Подчёркивается, что в данном случае речь идёт о временной отмене требования, согласно которому автомобиль должен быть оснащён информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

До утверждения документа машину без данного устройства нельзя было поставить на учёт в ГИБДД. 

Упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. 

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о росте уровня продаж автомобилей в июне на 24,5% по сравнению с маем.

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