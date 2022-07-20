Эксперт Супрунов прокомментировал идею сократить реестр малого и среднего бизнеса

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Член Совета Московского городского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о планах ЦБ сократить реестр компаний малого и среднего бизнеса.
Эксперт Супрунов прокомментировал идею сократить реестр малого и среднего бизнеса
  • РИА Новости

«Действительно, шкала отнесения к малому бизнесу очень широкая, и приходится каким-то микропредприятиям конкурировать с большими достаточно бизнесами, которые находятся на высшей шкале. Нельзя относиться одинаково к малому предприятию, у которого численность до 15 человек, и к предприятию, у которого 200 человек и оборот в миллиард, и оказывать им одинаковую поддержку. Потому что малым предприятиям нужны кредиты на меньшую сумму, у них нет активов, чтобы обеспечить эти кредиты, поэтому для них должны быть целевые меры поддержки, а для предприятий средних — свои меры поддержки. А сейчас такой сегментации чёткой нет», — отметил эксперт.

Ранее, как передаёт НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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