Экономист Калинин прокомментировал уход ряда зарубежных брендов из России

Экономист и президент общественного объединения «Опора России» Александр Калинин прокомментировал уход из страны ряда зарубежных брендов, в том числе KitKat и Nesquik.

«Просто говоря, из-за ухода KitKat и Nesquik в России будут больше продавать отечественной продукции. На российском рынке появится больше отечественных сладостей. Что же насчёт зарубежных владельцев KitKat и Nesquik, то я надеюсь, что они будут соблюдать всё российское законодательство перед своими сотрудниками», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, если данную нишу не займут российские производители, то ею смогут воспользоваться дружественные зарубежные компании.

В марте швейцарская транснациональная корпорация Nestle объявила, что приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН прокомментировал уход ряда гостиничных сетей из России.