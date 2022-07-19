В МЧС ХМАО повысили класс пожароопасности из-за частых возгораний в лесу

Из-за участившихся лесных пожаров МЧС Ханты-Мансийского автономного округа повысило класс природной пожароопасности — по сравнению с прошлой неделей число возгораний возросло втрое.

«На прошлой неделе у нас был первый класс опасности, сейчас его повысили до третьего. Всего их пять... Если на прошлой неделе было четыре — пять пожаров в сутки, то сейчас 15—20», — заявили URA.RU в пресс-службе главного управления МЧС по ХМАО.

К основным причинам возгораний в ведомстве отнесли грозовые разряды.

Всего за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 96 природных пожаров на площади 5415 га.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что этим летом наибольшая пожароопасность ожидается в Якутии, а также в регионах Дальнего Востока и Сибири.