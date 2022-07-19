Ассоциация туроператоров России предостерегла жителей России, планирующих поездки в Европу
- РИА Новости
Как пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт АТОР, на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию, зафиксированы высокие температуры, в связи с чем могут быть перебои в работе объектов туристической инфраструктуры и транспорта.
Кроме того, на половине европейской территории зафиксирована засуха.
«Нехватка воды привела к многочисленным ограничениям на использование водных ресурсов в муниципалитетах Италии. Аналогичные меры по ограничению водопользования были приняты и во Франции», — говорится в сообщении ассоциации.
Ранее в АТОР рекомендовали россиянам начать оформление шенгенской визы за полгода до поездки.