Ассоциация туроператоров России предостерегла жителей России, планирующих поездки в Европу

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) порекомендовала туристам, которые планируют поездку в Европу, быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров.
Ассоциация туроператоров России предостерегла жителей России, планирующих поездки в Европу
  • РИА Новости

Как пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт АТОР, на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию, зафиксированы высокие температуры, в связи с чем могут быть перебои в работе объектов туристической инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, на половине европейской территории зафиксирована засуха.

«Нехватка воды привела к многочисленным ограничениям на использование водных ресурсов в муниципалитетах Италии. Аналогичные меры по ограничению водопользования были приняты и во Франции», — говорится в сообщении ассоциации.

Ранее в АТОР рекомендовали россиянам начать оформление шенгенской визы за полгода до поездки.

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