Ассоциация туроператоров России предостерегла жителей России, планирующих поездки в Европу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) порекомендовала туристам, которые планируют поездку в Европу, быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров.

Как пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт АТОР, на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию, зафиксированы высокие температуры, в связи с чем могут быть перебои в работе объектов туристической инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, на половине европейской территории зафиксирована засуха.

«Нехватка воды привела к многочисленным ограничениям на использование водных ресурсов в муниципалитетах Италии. Аналогичные меры по ограничению водопользования были приняты и во Франции», — говорится в сообщении ассоциации.

Ранее в АТОР рекомендовали россиянам начать оформление шенгенской визы за полгода до поездки.