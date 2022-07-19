В АТОР рекомендовали россиянам начать оформление шенгенской визы за полгода до поездки

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В связи с ажиотажем и сокращением персонала в консульствах стран ЕС российским туристам рекомендуется начать оформлять шенгенскую визу за полгода до поездки, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР рекомендовали россиянам начать оформление шенгенской визы за полгода до поездки
  • Gettyimages.ru
  • © Aslan Alphan

«Подавать документы на шенгенскую визу можно за шесть месяцев до начала поездки. Значит, при правильном планировании, например, поездки в Европу на Новый год можно успеть в срок», — говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что на данный момент российским туристам не оформляют краткосрочные визы Эстония, Латвия, Литва, Чехия, но при этом большинство стран ЕС и шенгенской зоны принимают документы на туристические визы.

При этом свободных мест в визовых центрах Испании, Италии и Франции в Москве на июль — август уже нет.

«Запись в визовый центр Италии доступна постоянно, но только на осень. Так, на 18 июля были открыты «окна» уже на начало сентября, но иногда появляются слоты и на более ранние даты», — отметили в ассоциации.

Ранее в РБК сообщали, что в России в визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов на шенгенские визы на июль.

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