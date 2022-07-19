Два ракетоносца Ту-160 выполнили семичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 российской дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщило Министерство обороны России. Продолжительность полёта составила более семи часов.

РИА Новости

© Антон Денисов