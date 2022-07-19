Два ракетоносца Ту-160 выполнили семичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева моря
- РИА Новости
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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», — заявило ведомство.
- Два ракетоносца Ту-160 выполнили семичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева моря
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, напомнило министерство.
При этом полёты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В январе стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 провели 13-часовой полёт над Северным Ледовитым океаном.