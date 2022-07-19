Вирусолог Аграновский объяснил важность вакцинации от коронавируса

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Анастасия Белоусова
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал о важности вакцинации от коронавируса, которая защищает от всех подвидов COVID-19.
Вирусолог Аграновский объяснил важность вакцинации от коронавируса
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Вакцина «Спутник V» сделана против нулевого, старого, первого, уханьского штамма и она эффективна и против всех подвидов омикрона», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что вакцина не убережёт против положительного теста ПЦР.

«Но болезнь удастся перенести гораздо легче. С вакцинами всё в порядке. Обновлять вакцины необходимости нет», — считает Аграновский.

Вирусолог также заявил о том, что «штаммы омикрон более заразны».

«Вакцинация и своевременная ревакцинация остаётся достаточно правильным выбором», — отметил собеседник RT.

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