Вирусолог Аграновский объяснил важность вакцинации от коронавируса

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал о важности вакцинации от коронавируса, которая защищает от всех подвидов COVID-19.

«Вакцина «Спутник V» сделана против нулевого, старого, первого, уханьского штамма и она эффективна и против всех подвидов омикрона», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что вакцина не убережёт против положительного теста ПЦР.

«Но болезнь удастся перенести гораздо легче. С вакцинами всё в порядке. Обновлять вакцины необходимости нет», — считает Аграновский.

Вирусолог также заявил о том, что «штаммы омикрон более заразны».

«Вакцинация и своевременная ревакцинация остаётся достаточно правильным выбором», — отметил собеседник RT.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Пётр Чумаков рассказал о новом подвиде COVID-19 «кентавр».