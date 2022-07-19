Вирусолог Аграновский объяснил важность вакцинации от коронавируса
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«Вакцина «Спутник V» сделана против нулевого, старого, первого, уханьского штамма и она эффективна и против всех подвидов омикрона», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что вакцина не убережёт против положительного теста ПЦР.
«Но болезнь удастся перенести гораздо легче. С вакцинами всё в порядке. Обновлять вакцины необходимости нет», — считает Аграновский.
Вирусолог также заявил о том, что «штаммы омикрон более заразны».
«Вакцинация и своевременная ревакцинация остаётся достаточно правильным выбором», — отметил собеседник RT.
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