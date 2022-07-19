Вирусолог Чумаков рассказал о новом подвиде COVID-19 «кентавр»

Вирусолог доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с RT прокомментировал заявление Роспотребнадзора о пяти заболевших подвидом COVID-19 «кентавр» в Москве.

«Это говорит о том, что он прорвался к нам и будет распространяться довольно быстро. Хотя о том, насколько он опасен, пока преждевременно говорить», — отмечает вирусолог.

Он добавил, что «кентавр», вероятно, менее опасен, чем предыдущие штаммы.

«Известно, что он очень заразен. Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — добавил собеседник RT.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев подвида COVID-19 «кентавр».