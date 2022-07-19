На Кубани госпитализировали с кишечной инфекцией ехавших в поезде 16 детей

Короткая ссылка
В Краснодарском крае госпитализировали с острой кишечной инфекцией 16 детей, которые ехали в поезде №281 из Череповца в Адлер.
На Кубани госпитализировали с кишечной инфекцией ехавших в поезде 16 детей
  • РИА Новости

Об этом информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 18 июля при следовании в поезде организованной группы из 260 детей у 16 несовершеннолетних зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, в связи с чем они госпитализированы в медицинские учреждения Краснодарского края», — заявили в прокуратуре.

Остальных детей отправили до места назначения на автобусах.

Вологодская транспортная прокуратура проведёт проверку обстоятельств произошедшего. Также проверку проводит Южная транспортная прокуратура.

В конце июня в Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди воспитанников частного детского сада «Белка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить