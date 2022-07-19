На Кубани госпитализировали с кишечной инфекцией ехавших в поезде 16 детей
- РИА Новости
Об этом информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 18 июля при следовании в поезде организованной группы из 260 детей у 16 несовершеннолетних зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, в связи с чем они госпитализированы в медицинские учреждения Краснодарского края», — заявили в прокуратуре.
Остальных детей отправили до места назначения на автобусах.
Вологодская транспортная прокуратура проведёт проверку обстоятельств произошедшего. Также проверку проводит Южная транспортная прокуратура.
В конце июня в Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди воспитанников частного детского сада «Белка».