На Кубани госпитализировали с кишечной инфекцией ехавших в поезде 16 детей

В Краснодарском крае госпитализировали с острой кишечной инфекцией 16 детей, которые ехали в поезде №281 из Череповца в Адлер.

Об этом информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 18 июля при следовании в поезде организованной группы из 260 детей у 16 несовершеннолетних зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, в связи с чем они госпитализированы в медицинские учреждения Краснодарского края», — заявили в прокуратуре.

Остальных детей отправили до места назначения на автобусах.

Вологодская транспортная прокуратура проведёт проверку обстоятельств произошедшего. Также проверку проводит Южная транспортная прокуратура.

В конце июня в Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди воспитанников частного детского сада «Белка».