Россия заняла 50-е место в рейтинге «Индекс паспортов мира»
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Как пишет РБК, россияне теоретически могут путешествовать по 119 направлениям без визы, говорится в исследовании.
Первое место — у Японии, обладатели паспортов этой страны могут путешествовать по 193 странам мира, не оформляя виз.
Второе место разделили паспорта Южной Кореи и Сингапура (192 страны без визы).
На третьем месте с возможностью путешествовать без визы в 190 стран — паспорта Германии, Испании, Финляндии, Италии и Люксембурга.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.