Россия заняла 50-е место в рейтинге «Индекс паспортов мира»

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Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners представила новый рейтинг «Индекс паспортов мира». Россия заняла в нём 50-е место.
Россия заняла 50-е место в рейтинге «Индекс паспортов мира»
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Как пишет РБК, россияне теоретически могут путешествовать по 119 направлениям без визы, говорится в исследовании.

Первое место — у Японии, обладатели паспортов этой страны могут путешествовать по 193 странам мира, не оформляя виз.

Второе место разделили паспорта Южной Кореи и Сингапура (192 страны без визы).

На третьем месте с возможностью путешествовать без визы в 190 стран — паспорта Германии, Испании, Финляндии, Италии и Люксембурга.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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