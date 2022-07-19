Назван самый благоприятный для проживания город в Ростовской области
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.
Как отмечается, помимо Таганрога, который набрал 223 балла и был признан городом с самой качественной средой, в рейтинг вошли Ростов-на-Дону, Новочеркасск и другие.
Наряду с этим стало известно, что объём инвестиций со стороны резидентов подмосковных особых экономических зон в I квартале 2022 года составил почти 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В январе — марте этого года резиденты пяти ОЭЗ Подмосковья вложили в реализацию своих инвестиционных проектов 3,45 млрд рублей», — уточнила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что Московская область заняла второе место в России по производству овощей.