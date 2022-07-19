Назван самый благоприятный для проживания город в Ростовской области

Министерство строительства и ЖКХ России по итогам 2021 года составило рейтинг, куда попали самые комфортные для проживания города Ростовской области.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как отмечается, помимо Таганрога, который набрал 223 балла и был признан городом с самой качественной средой, в рейтинг вошли Ростов-на-Дону, Новочеркасск и другие.

Наряду с этим стало известно, что объём инвестиций со стороны резидентов подмосковных особых экономических зон в I квартале 2022 года составил почти 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В январе — марте этого года резиденты пяти ОЭЗ Подмосковья вложили в реализацию своих инвестиционных проектов 3,45 млрд рублей», — уточнила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что Московская область заняла второе место в России по производству овощей.