Назван самый благоприятный для проживания город в Ростовской области

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Министерство строительства и ЖКХ России по итогам 2021 года составило рейтинг, куда попали самые комфортные для проживания города Ростовской области.
Назван самый благоприятный для проживания город в Ростовской области
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как отмечается, помимо Таганрога, который набрал 223 балла и был признан городом с самой качественной средой, в рейтинг вошли Ростов-на-Дону, Новочеркасск и другие.

Наряду с этим стало известно, что объём инвестиций со стороны резидентов подмосковных особых экономических зон в I квартале 2022 года составил почти 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В январе — марте этого года резиденты пяти ОЭЗ Подмосковья вложили в реализацию своих инвестиционных проектов 3,45 млрд рублей», — уточнила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что Московская область заняла второе место в России по производству овощей.

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