В Подмосковье рассказали о темпах производства овощей

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Московская область заняла второе место в России по производству овощей, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье рассказали о темпах производства овощей
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Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, за последние восемь лет в регионе запустили ещё десять крупных проектов по созданию теплиц.

«Это позволило нам подняться с 36-го уже на второе место по овощам закрытого грунта. Производство увеличилось более чем в десять раз», — сказал Воробьёв.

Он отметил, что в 2022 году аграрии намерены собрать около 122 тыс. т тепличных овощей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье заявили о выполнении плана по севу яровых в этом году.

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