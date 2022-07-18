В Подмосковье рассказали о темпах производства овощей

Московская область заняла второе место в России по производству овощей, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, за последние восемь лет в регионе запустили ещё десять крупных проектов по созданию теплиц.

«Это позволило нам подняться с 36-го уже на второе место по овощам закрытого грунта. Производство увеличилось более чем в десять раз», — сказал Воробьёв.

Он отметил, что в 2022 году аграрии намерены собрать около 122 тыс. т тепличных овощей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье заявили о выполнении плана по севу яровых в этом году.