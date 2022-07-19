Названы самые продаваемые в Калининградской области иномарки с пробегом

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В II квартале 2022 года самыми продаваемыми в Калининградской области стали автомобили марок Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW и Hyundai.
Названы самые продаваемые в Калининградской области иномарки с пробегом
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Schein Photography

По данным аналитиков сервиса «Авито Авто», которые публикует «Янтарный край», самым продаваемым иностранным автомобилем в Калининградской области по итогам II квартала стал Volkswagen Passat — на долю этой модели пришлось 4,25% от всех продаж автомобилей с пробегом в регионе.

Второе место занял Volkswagen Golf — 3,05%, третье — Audi 100.

В то же время, как пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат», автомобильный рынок России занял девятое место в Европе по объёму продаж.

Первое место в этом рейтинге заняла Германия, второе — Франция, а третье — Великобритания.

Ранее сообщалось, что количество аварий с участием такси в Москве с начала 2022 года снизилось на 4% — с 953 до 918 случаев.

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