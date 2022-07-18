Количество ДТП с такси в Москве снизилось на 4% с начала года

Количество аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918 случаев.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

Уточняется, что в 2022 году совершено 176,4 млн поездок на такси против 164,5 млн годом ранее.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Дептранс постоянно контролирует работу таксомоторных перевозчиков. В частности, к работе не допускают граждан, которые постоянно нарушают правила дорожного движения.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин прокомментировал законопроект о такси.