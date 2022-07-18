Количество ДТП с такси в Москве снизилось на 4% с начала года

Короткая ссылка
Количество аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918 случаев.
Количество ДТП с такси в Москве снизилось на 4% с начала года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

Уточняется, что в 2022 году совершено 176,4 млн поездок на такси против 164,5 млн годом ранее.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Дептранс постоянно контролирует работу таксомоторных перевозчиков. В частности, к работе не допускают граждан, которые постоянно нарушают правила дорожного движения.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин прокомментировал законопроект о такси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить