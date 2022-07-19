В Москве рассказали о работе волонтёров летом

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Летом волонтёры Москвы помогают организовывать городские фестивали, праздничные мероприятия, посещают животных в приютах. Основу добровольческого движения в столице составляет молодёжь — более 575 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет.
В Москве рассказали о работе волонтёров летом

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Отмечается, что волонтёрские движения поддерживает ресурсный центр «Мосволнтёр».

«Вместе мы разрабатываем программы по привлечению новых волонтёров, развиваем компетенции начинающих и опытных добровольцев. В 2021—2022 годах провели более 140 мероприятий для учащихся и педагогов, в которых приняли участие свыше 18,7 тыс. человек»,  — сообщил директор центра Александр Левит.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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