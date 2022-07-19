Депутат Нилов рассказал подробности проекта о единой социальной дисконтной карте

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о предложении ввести единую социальную дисконтную карту, которая позволит получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги социально незащищённым категориям граждан.

«Наше предложение заключается в том, чтобы для определённых нуждающихся социальных групп выдавались специальные социальные скидочные карты, которые можно было бы использовать и в регионах, где есть соответствующие организации, которые вступили в эту программу. Чтобы эта карта была универсальная и действовала на всей территории России», — подчеркнул депутат.

Он также рассказал, что карта изначально будет скидочная.

«В перспективе думаю, что можно идти дальше и сделать её накопительной. Чтобы был кешбэк, накапливать бонусы и потом тратить у партнёров этой программы», — сказал Нилов.

Ранее группа депутатов и сенаторов предложила предоставить социально незащищённым категориям граждан единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги.

Подробнее — в материале RT.

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