Депутат Нилов рассказал подробности проекта о единой социальной дисконтной карте
«Наше предложение заключается в том, чтобы для определённых нуждающихся социальных групп выдавались специальные социальные скидочные карты, которые можно было бы использовать и в регионах, где есть соответствующие организации, которые вступили в эту программу. Чтобы эта карта была универсальная и действовала на всей территории России», — подчеркнул депутат.
Он также рассказал, что карта изначально будет скидочная.
«В перспективе думаю, что можно идти дальше и сделать её накопительной. Чтобы был кешбэк, накапливать бонусы и потом тратить у партнёров этой программы», — сказал Нилов.
Ранее группа депутатов и сенаторов предложила предоставить социально незащищённым категориям граждан единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги.
Подробнее — в материале RT.