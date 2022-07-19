«Известия»: около 7,3 млн пенсионеров в России получат надбавку к пенсии

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С 1 августа в России проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, мера затронет около 7,3 млн человек, пишет газета «Известия». Как напоминает издание, работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше.
«Известия»: около 7,3 млн пенсионеров в России получат надбавку к пенсии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Газета также добавляет, что пенсионеры от 80 лет или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

Как напомнила замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко, основной скачок цен весной 2022 года пришёлся на продукты питания, бытовую химию и другие товары первой необходимости, после чего пенсионеры «оказались самой незащищённой прослойкой населения».

«Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой 7,3 млн человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство», — сказала она.

14 июля российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня.

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