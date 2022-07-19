«Известия»: около 7,3 млн пенсионеров в России получат надбавку к пенсии

С 1 августа в России проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, мера затронет около 7,3 млн человек, пишет газета «Известия». Как напоминает издание, работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше.

Газета также добавляет, что пенсионеры от 80 лет или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

Как напомнила замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко, основной скачок цен весной 2022 года пришёлся на продукты питания, бытовую химию и другие товары первой необходимости, после чего пенсионеры «оказались самой незащищённой прослойкой населения».

«Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой 7,3 млн человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство», — сказала она.

14 июля российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня.