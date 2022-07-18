День города в Твери отпраздновали 100 тысяч человек
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Площадки работали в течение всего воскресенья, 17 июля. Они были расположены в том числе в горсаду, на набережной Афанасия Никитина и в акватории реки Волги.
На главной сцене праздника в рамках первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная» выступили группы «Любэ», «Фабрика», а также Виктория Дайнеко и Алексей Филатов.
Помимо этого, программа включала фейерверк.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.